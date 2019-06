Piloto morre na sequência da colisão de dois caças na Alemanha

RTP24 Jun, 2019, 14:44 / atualizado em 24 Jun, 2019, 16:48 | Mundo

Os dois aparelhos, pertencentes às Forças Armadas alemãs, embateram junto ao lago Mueritz, perto da base militar de Laage, a cerca de 120 quilómtros a norte de Berlim, quando eram 14h00 em Berlim (13h00 em Lisboa).



Os dois caças participavam numa missão aérea com um terceiro caça. "O piloto do terceiro Eurofighter viu a colisão e informou que viu dois paraquedas a descerem", pode ler-se no Twitter das Forças Armadas alemãs.





De acordo com a televisão alemã n-tv, um dos pilotos conseguiu aterrar em segurança e foi encontrado com vida em cima de uma árvore. O outro acabou por morrer.











EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) 24 de junho de 2019

"Devido à colisão, alguns detritos perigosos caíram perto de Malchow. Por favor, não se aproxime! Por favor, desimpeça o caminho para os trabalhadores de resgate e evite a área afetada", refere a polícia local num

"Devido à colisão, alguns detritos perigosos caíram perto de Malchow. Por favor, não se aproxime! Por favor, desimpeça o caminho para os trabalhadores de resgate e evite a área afetada", refere a polícia local num tweet





O jornal Schweriner Volkszeitung dá conta que os destroços das aeronaves provocaram focos de incêndio florestal e podem ter caído sobre zonas não habitadas.



A notícia foi avançada ao início da tarde pela rádio Ostseewelle. Num vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver duas colunas de fumo dos dois aparelhos com alguma distância entre si.