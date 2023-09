Pilotos ucranianos completam formação de orientação em caças suecos Gripen

Os pilotos já foram autorizados a testar os caças JAS Gripen e o processo de formação incluiu voos de teste em aeronaves e simuladores, além de `briefings` para o pessoal de terra, de acordo com o ministro sueco da Defesa, Pal Jonson, em comunicado citado pela Rádio Suécia.

O Governo sueco anunciou em maio em Kiev que convidaria pilotos e outro pessoal da força aérea ucraniana para formação inicial em caças Gripen fabricados pela Saab.

No final de agosto, Dinamarca e Países Baixos anunciaram o fornecimento de caças norte-americanos F-16 à Ucrânia, seguidos pela Noruega, o que deverá ocorrer assim que os pilotos completarem a sua formação.

Os Estados Unidos também estão a formar pilotos ucranianos nesta aeronave de combate.

A Ucrânia tem em curso uma contraofensiva para repelir as forças invasoras russas no sul e no leste do país, que tem enfrentado resistência das fortes linhas defensivas das tropas de Moscovo, que beneficiam também de superioridade aérea.

Na terça-feira, o Presidente russo, Vladimir Putin, condenou a entrega de aviões de combate pelo Ocidente, sustentando que apenas "prolongaria o conflito".