PJ da Guiné-Bissau detém homem com três quilos de cocaína no aeroporto

Segundo o comunicado, o homem, um cidadão luso-guineense, transportava a droga dissimulada na sua cintura e foi detido no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, em Bissau.

A PJ acrescenta que o homem, com 47 anos de idade, será hoje presente ao Ministério Público.

No início de outubro, a PJ já tinha detido também no aeroporto Osvaldo Vieira um outro cidadão luso-guineense, com 22 anos de idade, na posse de um quilograma de cocaína, quando se preparava para viajar para Lisboa.

No âmbito daquela detenção, a PJ deteve igualmente três homens por alegado envolvimento na "aquisição, entrega e facilitação na introdução" da droga no interior do aeroporto.