PJ de Cabo Verde pede informações sobre ataque ao presidente da Câmara da Praia

Lusa29 Jul, 2019, 15:28 | Mundo

"A Polícia Judiciária confirma o atentado contra o presidente da Câ,ara Municipal da Praia, Óscar Santos, por volta das 05:20 [07:20 em Lisboa] desta segunda-feira, quando este entrava no ginásio que frequenta, na localidade do Palmarejo Baixo", anunciou a direção nacional da polícia, em comunicado.

A PJ adianta que está a investigar o caso e apela "a quem tiver alguma informação relativamente ao mesmo, por mais insignificante que possa parecer, que entre em contacto através do número grátis 134".

De acordo com a PJ, Óscar Santos está fora de perigo e já se encontrava em casa ao início da tarde de hoje.

O autarca, eleito em 2016 pelo Movimento para a Democracia (MpD, no poder) foi hoje baleado no braço direito quando estaria a chegar ao ginásio que frequenta há vários anos na zona do Palmarejo Baixo.

Óscar Santos terá sido baleado pelas costas, com um único tiro, por encapuzados que fugiram do local, e foi socorrido por funcionários do ginásio antes de ser transportado para o Hospital Agostinho Neto.

De acordo com o diretor clínico do Hospital Agostinho Neto (HAN), Vítor Costa, o autarca sofreu uma lesão no braço, com fratura do úmero direito, mas está estável e sem lesões que possam ameaçar a sua vida.