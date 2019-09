Plácido Domingo abandona Ópera Metropolitana de Nova Iorque

RTP25 Set, 2019, 12:52 | Mundo

“Acredito que a minha presença nesta produção de “Macbeth” iria desviar as atenções do trabalho árduo dos meus colegas, tanto em palco como nos bastidores", justificou-se Plácido Domingo, num comunicado citado pelo New York Times.







“Após reflexão, pedi para abandonar [a produção] e agradeço à direção da Met por ter graciosamente acedido ao pedido”, prosseguiu.





Em causa, estão acusações sexuais que terão decorrido ao longo de três décadas, e que o tenor continua a “contestar fortemente”, dizendo-se preocupado com “o clima em que as pessoas são condenadas sem decorrer o devido processo”.







No comunicado citado pelo jornal norte-americano, Plácido Domingo recorda que se estreou naquele teatro aos 27 anos e no qual trabalhou "durante 51 gloriosos anos consecutivos", e diz-se "feliz" por, aos 78 anos, ter vestido a pele de Macbeth no ensaio geral da produção, sendo esta a sua "última atuação no palco da Met".





A ópera nova-iorquina, que tinha inicialmente afirmado que apenas tomaria uma decisão após os resultados da investigação, emitiu um comunicado em que deixa claro que o afastamento de Domingo era o cenário desejado. “A Ópera Metropolitana confirma que Plácido Domingo concordou em retirar-se de todas as futuras apresentações na Met, com efeito imediato. A Met e o senhor Domingo estão de acordo que ele precisava de retirar-se”.







A programação da Ópera Metropolitana para a presente temporada incluía atuações do espanhol numa produção de "Madame Butterfly" em novembro, e enquanto Macbeth, na ópera homónima de Verdi, em setembro e outubro.





Investigação em curso

Uma investigação publicada em agosto pela Associated Press revelou a acusação de assédio sexual por parte de nove mulheres, oito cantoras e uma bailarina, contra Plácido Domingo. Episódios que terão ocorrido desde o fim dos anos 80.







Destas, apenas a meio soprano Patricia Wulf aceitou divulgar o seu nome, tendo as outras preferido manter o anonimato por temerem represálias profissionais e pessoais. Sete destas mulheres afirmaram acreditar que a rejeição dos avanços sexuais de Plácido Domingo terá tido consequências nas suas carreiras.





Desde a publicação da investigação, a Orquestra de Filadélfia e a Ópera de São Francisco cancelaram as atuações programadas do tenor. Pelo contrário, o Festival de Salzburgo, na Áustria, decidiu manter os concertos previstos.







Esta não é a primeira vez que alguém é afastado da Ópera Metropolitana devido a comportamentos impróprios. Em 2018, o maestro James Levine foi despedido após ter sido acusado de conduta sexual abusiva e de assédio.A Ópera de Los Angeles, da qual Plácido Domingo é diretor geral desde 2003, anunciou que iria contratar um advogado para investigar as alegações publicadas pela AP, decidindo suspender o tenor a título cautelar.