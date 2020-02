Plácido Domingo suspende atuação após admitir comportamentos sexuais impróprios

Plácido Domingo suspendeu a atuação na Traviata , em cena no Teatro Real espanhol. O cancelamento acontece depois de o Tenor ter pedido desculpa, pela primeira vez, por abordagens impróprias a 27 mulheres. Plácido Domingo é acusado de comportamentos abusivos enquanto diretor da Ópera Nacional de Washington.