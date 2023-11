A China emite 30 por cento dos gases com efeito de estufa, os EUA 11 por cento, A União Europeia 7 por cento.





Viriato Soromenho Marques, filosofo, especialista em desenvolvimento sustentável, deixa o alerta na Antena 1, enquanto a China que é a fabrica do mundo, não for integrada de forma séria no combate às alterações climáticas pouco se pode avançar.