Plano de recuperação tentará compensar desequilíbrios nas ajudas estatais - comissário

Desde que Bruxelas flexibilizou as regras em matéria de ajudas de Estado, para permitir aos Estados-membros injetarem dinheiro nas respetivas economias e empresas face à paralisação provocada pela covid-19, a Comissão já aprovou perto de 1,9 biliões de euros destas operações, mas mais de metade foram pedidas pela Alemanha, que já concedeu às `suas` empresas perto de 100 mil milhões de euros.

Questionado no final de uma reunião no Eurogrupo sobre esta situação, que está a causar algum `desconforto` nos restantes Estados-membros, por ameaçar agravar as divergências no seio da zona euro, o comissário Paolo Gentiloni admitiu que esta é uma questão que a Comissão tem em conta na elaboração do seu plano de recuperação, que apresentará em 27 de maio.

"Uma forma de reequilibrar esta situação será através de um instrumento que estamos a discutir no quadro do plano, um instrumento de apoio à solvência, que tentará prestar um apoio pan-europeu, sobretudo dirigido às situações em que os Estados-membros não têm margem orçamental para apoiar as empresas estratégicas" nacionais, disse.

Adotado em meados de março passado, este enquadramento europeu temporário para os auxílios estatais alarga os apoios que os Estados-membros podem prestar às suas economias em altura de crise gerada pela pandemia, em que muitas empresas, especialmente as de pequena e média dimensões, enfrentam problemas de liquidez.

Em causa estão medidas como subvenções diretas ou apoios em benefícios fiscais de até 850 mil euros por empresa, garantias públicas para empréstimos e ainda recapitalizações de companhias, suporte este que deve ser utilizado apenas como último recurso.

Ainda sobre o plano de recuperação, que hoje o executivo comunitário se comprometeu a colocar sobre a mesa em 27 de maio, Gentiloni disse estar consciente de que "estão todos impacientes para saber quanto dinheiro vai ser colocado na mesa, o equilíbrio entre subvenções e empréstimos, e por aí fora", mas apontou que são questões que estão ainda a ser ultimadas e que foram, de resto, discutidas hoje pelos ministros das Finanças.

"O que posso dizer por agora é que há muita determinação na Comissão para apresentar uma proposta tão ambiciosa quando a situação exige. E nós temos noção de que essa ambição também é esperada por parte do Parlamento Europeu, que hoje adotou uma resolução muito clara nesse sentido", afirmou.

Na resolução hoje adotada, os eurodeputados reclamam um ambicioso pacote de recuperação para a Europa num montante global na ordem dos dois biliões de euros, defendendo que os apoios aos Estados-membros sejam prestados "principalmente através de subvenções".

O Parlamento exorta também a Comissão Europeia a abster-se de utilizar "engenharia financeira" e "multiplicadores duvidosos" para publicitar valores ambiciosos.