Plantação de amendoeiras simboliza cooperação franco-alemã em Lisboa

Fotografia: Embaixada da Alemanha em Portugal

O aniversário do Tratado do Eliseu foi celebrado com um gesto simbólico. Os embaixadores da França e da Alemanha juntaram-se à Câmara Municipal de Lisboa para uma manhã a plantar árvores. Este Tratado, que remodelou o centro da Europa em 1963, foi entretanto atualizado para reforçar a cooperação entre os dois países. Juntos, os embaixadores realçam também o empenho dos seus países na luta contra as alterações climática.