Plataforma de gelo do tamanho de Roma colapsa na Antártida

Dá pelo nome de plataforma Conger, tem o tamanho da capital italiana, aproximadamente 1200 quilómetros quadrados. De acordo com os cientistas esta plataforma colapsou a 15 de março.O leste da Antártida está a registar temperaturas muito mais quentes do que é normal, tendo atingido os 11 graus negativos a 18 de março, uma temperatura 40 graus mais quente do que é normal nesta região do globo. Estas temperaturas acontecem devido a um processo chamado de rio atmosférico que levou ao derreter da superfície da plataforma.As plataformas de gelo são importantes para manter grandes extensões de gelo presas a um só sítio, evitando o colapso e consequente aumento dos níveis do mar.Catherine Colelo Walker, cientista planetária na NASA e no Instituto Oceanográfico Woods Hole, disse ao The Guardian que a plataforma Conger era relativamente pequena. No entanto, “este é um dos colapsos mais significativos que alguma vez aconteceram na Antártida desde o início dos anos 2000, quando a plataforma Larsen B se desintegrou”.“Não vai ter grandes efeitos mas é um sinal do que pode estar para acontecer”, continuou Walker.Esta plataforma de gelo tem estado a derreter desde a primeira metade dos anos 2000 mas apenas de uma forma gradual até 2020. A 4 de março deste ano, a plataforma parecia ter perdido mais de metade da sua superfície, comparando com o mês de janeiro.O glaciologista Peter Neff explicou que, apesar dos poucos efeitos, ver uma plataforma como a Conger colapsar era um evento surpreendente no leste da Antártida.“Ainda tratamos o leste da Antártida como um cubo de gelo massivo, alto, seco, frio e imóvel. Novas conclusões têm-nos levado a perceber que o leste da Antártida não derrete da mesma maneira que o oeste do continente. Isto acontece devido à geometria do gelo”.“Este colapso, se estiver especialmente ligado ao calor extremo de meados de março devido ao rio atmosférico, vai levar a mais estudos sobre estes processos meteorológicos na região”, concluiu.De acordo com dados do satélite Copernicus, a plataforma começou a desintegrar-se entre 5 e 7 de março.Helen Amanda Fricker, professora de glaciologia no Centro Polar Scripps, explicou que juntamente com o colapso da Conger existiram outros fenómenos de colapso de alguns blocos de gelo no leste da Antártida. Para além da plataforma Conger, houve também quedas nas plataformas Totten e Glenzer.Andrew Mackintosh, professor da Universidade de Monash, disse que a plataforma Conger também pode ter sofrido de derretimento a partir do oceano, o que pode ter ajudado ao colapso.“As plataformas de gelo perdem muita massa de forma natural. No entanto, o colapso em larga escala de uma plataforma não acontece com frequência. Parece ser mais um colapso do que propriamente o comportamento normal destas plataformas”, continuou Mackintosh.Alex Sen Gupta, professor adjunto na Universidade da Nova Gales do Sul, explicou que a onda de calor no leste da Antártida começou por volta de dia 15. “Parece que partes do leste da Antártida atingiram temperaturas 20 graus mais quentes que o normal”.Já Matt King, professor do Centro de Excelência de Ciência da Antártida, afirmou que o colapso da Conger não vai trazer grandes problemas mas que no futuro pode esperar-se o colapso de plataformas muito maiores que vão aumentar o nível dos mares.“Vamos ver cada vez mais plataformas de gelo a cair devido ao aquecimento global. Vamos ver plataformas massivas – muito maiores do que esta – a partir. E essas vão ter muito gelo, o suficiente para aumentar os níveis dos mares.Uma das maiores preocupações para os cientistas é o glaciar Thwaites, denominado de glaciar do apocalipse, que tem o tamanho do Estado da Florida. É 100 vezes mais largo que a Larsen B e contém água suficiente para aumentar os níveis globais dos mares em mais de meio metro.“A velocidade com que a Conger colapsou relembra-nos que tudo pode mudar num minuto. As nossas emissões de carbono vão impactar a Antártida e esta vai vingar-se contra as linhas costeiras em todo o mundo e talvez aconteça muito antes do que se espera”, concluiu King.