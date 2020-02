Plataforma Nossa Europa aproxima União Europeia dos cidadãos

A plataforma junta pessoas do Bloco de Esquerda ao CDS e o objetivo é promover a literacia, o entendimento, das questões da União Europeia, como explica Carlos Coelho.



Entre os fundadores da plataforma Nossa Europa estão nomes como o antigo secretário-geral do Partido Socialista António José Seguro, a eurodeputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias, o fundador do Livre Rui Tavares, o antigo candidato ao Parlamento Europeu pelo partido Aliança Paulo Sande, o antigo presidente do PSD Luís Marques Mendes e o antigo ministro Pedro Mota Soares, do CDS.



A plataforma elege esta terça-feira os órgãos diretivos.