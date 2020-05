Plenário do parlamento timorense decorre segunda-feira mesmo sem presidente

"Estaremos no plenário na segunda feira e abriremos a sessão. Se o presidente do Parlamento Nacional não estiver, o regimento prevê que em caso de falta seja rotativamente substituído pelos vice-presidentes", explicou Angelina Sarmento em declarações à Lusa.

A também deputada do Partido Libertação Popular (PLP), do atual primeiro-ministro Taur Matan Ruak, explicou que está será a forma de contornar o facto do presidente do parlamento, Arão Noé Amaral, não ter convocado qualquer sessão plenária nas últimas duas semanas.

Em concreto, destacou o facto de a maioria dos deputados terem apresentado na terça-feira um requerimento a pedir a destituição da mesa, o qual Arão Noé Amaral deveria ter agendado para debate no plenário no prazo de cinco dias.

"O prazo para agendamento da destituição, segundo o regimento, já terminou e, mesmo assim, ainda não recebemos nenhuma notificação pelo presidente para convocar um plenário para podermos deliberar sobre esse assunto", afirmou.

Por isso, explicou, as bancadas da maioria -- Fretilin, PLP e KHUNTO -- "subscreveram um pedido ao gabinete dos vice-presidentes para convocar o plenário e a decisão sobre o agendamento da destituição vai ser votada pelos deputados perante o plenário".

A Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) com 23 lugares, o PLP com oito e o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) com cinco, representam atualmente a maioria dos 65 deputados do Parlamento Nacional.

"A carta solicita convocar um plenário na próxima semana. Os vice-presidentes vão fazer um despacho aos técnicos para prepararem a agenda e os assuntos técnicos para proceder com esse plenário", explicou Angelina Sarmento.

Arão Noé Amaral, do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), disse esta semana em conferência de imprensa que o requerimento de pedido de destituição não estava devidamente fundamentado em termos regimentais, explicando que ainda está a estudar se vai ou não ser debatido em plenário.

Angelina Sarmento invocou o artigo 14 do regimento, que prevê que o presidente do parlamento "será substituído, nas suas faltas ou impedimentos, rotativamente por um dos vice-presidentes", neste caso a própria e o deputado Luis Roberto, do KHUNTO.

"Neste caso os vice-presidentes têm competência para liderar a mesa quando o presidente tiver falta, neste caso a falta injustificada", disse.

"Os deputados que não comparecem no plenário tem de apresentar justificação de faltas perante o plenário. Mas há duas semanas que o presidente não convoca reuniões de líderes das bancadas ou plenário", referiu.

Angelina Sarmento recordou que o presidente "é eleito pelos deputados e quando os deputados querem retirar a sua confiança ao presidente, o regimento prevê que o possam fazer, com a decisão final a caber ao plenário".

A deputada invocou ainda o regimento do parlamento que determina que os plenários se realizam todas as segundas e terças feiras e que a sua realização não exige uma conferência de líderes.