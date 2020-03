PLP e Fretilin assinam no sábado "plataforma de entendimento" para Governo timorense

A Fretilin, maior partido no parlamento timorense, e o PLP, do atual primeiro-ministro demissionário, assinam no sábado um acordo de "plataforma de entendimento" que prevê a continuação do atual executivo, disse o secretário-geral do partido da oposição.