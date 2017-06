PM britânica anuncia investigação oficial a incêndio em edifício em Londres

Lusa 15 Jun, 2017, 16:02 | Mundo

Theresa May, que visitou hoje a zona da tragédia, disse numa breve declaração à BBC que "é necessário assegurar" que se investiga de forma adequada o que aconteceu para chegar às causas do incêndio.

A primeira-ministra disse ainda que é preciso "obter todas as respostas sobre o sucedido" na torre e esclarecer as causas do fogo que começou na madrugada de quarta-feira na torre Grenfell, um edifício com 24 andares e 120 apartamentos localizado em North Kensington e onde viviam entre 400 e 600 pessoas.

May também elogiou a resposta "extraordinária" da comunidade de vizinhos para ajudar os afetados pela "terrível tragédia", assegurando que o Governo vai realojar as pessoas que necessitem.

Também o líder do principal partido da oposição, Jeremy Corbyn, visitou o local e disse que a verdade sobre o incêndio tem de ser conhecida.

A polícia de Londres elevou hoje para 17 o número de mortos no incêndio, encontrando-se ainda hospitalizadas mais de 30 pessoas, 17 das quais em estado crítico, segundo os serviços de emergência.