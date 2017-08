PM britânica defende reforço da cooperação na Defesa com o Japão

Lusa 31 Ago, 2017, 08:41 | Mundo

"O nosso país e o Japão têm colaborado durante muito tempo. Esta visita mostra que a cooperação entre nós, no que concerne aos problemas da Defesa, está-se a fortalecer ainda mais", afirmou May, a bordo do maior porta-helicópteros das Forças de Autodefesa (exército) do Japão, o "Izumo".

O contratorpedeiro, de 19.500 toneladas, tem capacidade para 520 efetivos, afirmou o ministro da Defesa japonês, Itsunori Onodera, que acompanhou May na visita, destacando que o primeiro "Izumo" foi construído no Reino Unido e prestou serviço durante a guerra russo-japonesa (1904-5).

Yokosuka, a maior base naval dos Estados Unidos na região, foi a primeira paragem do segundo de três dias de visita ao país asiático de May, que chegou na quarta-feira e foi recebida em Quioto, oeste, pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Após participar numa cerimónia de chá na antiga capital japonesa, May e Abe afirmaram durante um jantar, na véspera, que iam trabalhar em conjunto para exercer mais pressão sobre a Coreia do Norte em relação à "séria ameaça e sem precedentes" do lançamento de um míssil por Pyongyang no início da semana. Pela primeira vez, desde 2009, o míssil sobrevoou o norte do Japão.

Os dois líderes acordaram ainda colaborar bilateralmente e nas Nações Unidas e em instar a China a desempenhar um papel mais ativo neste domínio.

Durante a tarde, a primeira-ministra britânica vai participar num fórum económico com empresas do Japão e Reino Unido num momento-chave após o anúncio da saída de Londres da União Europeia (`Brexit`), que gerou incerteza entre as empresas do país asiático.

Posteriormente, May vai assistir a uma sessão do Conselho de Segurança do Japão, no qual vai debater com as autoridades japonesas formas de reforço da cooperação em matéria de defesa entre os dois países, antes de um novo encontro com Shinzo Abe.