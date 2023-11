PM britânico classifica de "desrespeitosos" protestos pró-Palestina no Dia do Armistício

"Planear protestos no Dia do Armistício é provocatório e desrespeitoso, e há um risco claro e presente de o Cenotáfio e outros monumentos serem profanados, o que seria uma afronta para o público britânico e para os valores que defendemos", alegou, numa carta dirigida ao Comissário da Polícia Metropolitana de Londres, Mark Rowley.

Sunak ofereceu o apoio do Governo para fazer um "uso vigoroso" dos poderes disponíveis para defender o "direito de recordar, em paz e dignidade, aqueles que pagaram o sacrifício supremo".

O Dia do Armistício celebra o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, sendo realizadas anualmente cerimónias em memória dos soldados mortos naquele e outros conflitos.

As organizações Campanha de Solidariedade com a Palestina e Amigos de Al-Aqsa convocaram um novo protesto para 11 de novembro, repetindo os que têm sido realizados todos os sábados desde o início da guerra desencadeada por Israel na sequência de ataques sem precedentes do movimento islamita palestiniano Hamas, em 07 de outubro.

As manifestações têm atraído dezenas de milhares de pessoas, mas Ben Jamal, dirigente da Campanha de Solidariedade com a Palestina, já garantiu que o percurso vai evitar a zona do Cenotáfio e será posterior aos dois minutos de silêncio normalmente observados às 11:00.

A polícia de Londres avisou que utilizará "todos os poderes à sua disposição para garantir que qualquer pessoa que pretenda causar perturbações não o faça" durante este "fim de semana extremamente significativo" para o país, mas não falou em proibir o protesto.

Mais de 100 pessoas foram detidas no âmbito dos protestos.