PM cabo-verdiano inicia terça-feira visita oficial de cinco dias a São Tomé

Lusa04 Jun, 2018, 16:26 | Mundo

De acordo com o programa oficial da visita a que a Lusa teve acesso, Ulisses Correia e Silva, que se faz acompanhar do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, tem previsão de chegada a capital são-tomense marcada para as 17:30 no voo de Lisboa e será recebido pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada.

O primeiro dia de visita oficial do chefe do governo cabo-verdiano é marcado na quarta-feira com um encontro entre os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países.

No final da reunião, os chefes da diplomacia dos dois países deslocam-se ao palácio do governo para se juntarem ao primeiro encontro entre os primeiros-ministros dos dois países.

Ainda segundo o programa, os dois chefes de Estado farão, de seguida, uma declaração à imprensa, antes do primeiro-ministro cabo-verdiano se deslocar à sede da Assembleia Nacional (parlamento) para um encontro com o presidente daquele órgão.

No mesmo dia, Ulisses Correia e Silva será recebido em audiência pelo Presidente são-tomense Evaristo Carvalho, no final do qual fará uma declaração a imprensa.

O primeiro-ministro cabo-verdiano visita no dia 07 a zona sul de São Tomé, o dia 08 a Região Autónoma do Príncipe onde será recebido pelo presidente do governo regional, José Cardoso Cassandra e visitará a comunidade cabo-verdiana local.

Em São Tomé, o primeiro-ministro cabo-verdiano tem um encontro programado com as diversas comunidades do seu país no cinema Marcelo da Veiga e no dia 10 desloca-se à zona norte de São Tomé onde visitará várias unidades agrícolas, com mão de obra maioritariamente de cidadãos cabo-verdianos.

A visita oficial do primeiro-ministro de Cabo Verde a São Tomé e Príncipe termina na noite do dia 10, depois de "uma breve declaração a imprensa" no aeroporto.