PM congratula-se com aprovação da declaração do Porto pelo Conselho Europeu

Foto: EPA

O primeiro-ministro congratulou-se com a aprovação da declaração do Porto por parte do Conselho Europeu. António Costa diz que os líderes dos 27 estados da União Europeia assumem o compromisso agir e de de colocar a criação de emprego e os direitos sociais na linha da frente da recuperação económica.