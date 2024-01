PM da Geórgia demite-se e vai ser presidente do partido do poder

"O Sonho Georgiano deve preparar-se para uma vitória convincente nas eleições parlamentares de outubro", indicou Garibachvili, 41 anos, no discurso em que anunciou a saída do cargo.

Chefe do Executivo desde fevereiro de 2021 e depois de ter já liderado o governo entre 2013 e 2015, Garibachvili indicou que será o presidente do partido fundado pelo oligarca Bidzina Ivanichvili, que voltou à cena política há um mês.

Ivanichvili, o homem mais rico do país, assumiu em dezembro o cargo de presidente honorário do partido, o que foi considerado pelos analistas como um primeiro passo para uma participação mais ativa do empresário na política.

Segundo o canal de televisão pró-governo Imedi TV, Garibachvili será substituído pelo atual líder do Sonho Georgiano e próximo de Ivanishvili, Irakli Kobakhidzé, de 45 anos.

Em negociações para a adesão à União Europeia, a Geórgia terá de cumprir primeiro as reformas judiciais e eleitorais exigidas por Bruxelas, incluindo, em particular, a redução da corrupção no país.

A partida de Garibachvili surge no contexto da guerra na Ucrânia, que criou sérias preocupações na Geórgia, onde permanece viva a memória da intervenção das tropas russas em 2008 e da curta guerra que se seguiu.