PM da Guiné-Bissau confirma que peritos internacionais já estão no país para investigar avião

"Estão no território a convite do Governo das autoridades nacionais e portanto foram oficialmente convidados para vir prestar um serviço", afirmou Nuno Gomes Nabiam aos jornalistas à saída da sessão do parlamento, que aprovou o Orçamento Geral de Estado para 2022.

Questionado pela Lusa sobre informações que dão conta da alegada detenção de peritos internacionais, Nuno Gomes Nabiam disse ainda não ter qualquer informação porque passou o dia no parlamento e que vai inteirar-se da situação.

"É um avião suspeito, que entrou no nosso país de forma ilegal, o avião está ilegal. Vamos dar procedimento àquilo que é a lei para responsabilizar os proprietários do avião, é um avião duvidoso e vamos fazer o nosso trabalho", afirmou.

"Saí agora da Assembleia, não tenho informação exata sobre a matéria, mas vou informar-me e na altura certa vou pronunciar-me", disse, referindo-se novamente a notícias veiculadas na imprensa que dão conta da detenção de pelo menos um perito internacional.

Segundo fonte governamental, a equipa para inspecionar o Airbus A340 retido desde 29 de outubro, por suspeita sobre a natureza da carga que transporta a bordo, será constituída por técnicos das Nações Unidas, União Africana, agência federal de fiscalização da droga dos Estados Unidos (DEA) e por peritos da fabricante de aviões Airbus.

Todas estas entidades foram solicitadas por iniciativa do Governo do primeiro-ministro guineense, Nuno Nabiam, de quem partiu a ordem de retenção do avião estacionado na ala militar do aeroporto internacional Osvaldo Vieira de Bissau.

O avião aterrou em Bissau a 29 de outubro a pedido do gabinete do chefe de Estado do país, Umaro Sissoco Embaló. Nuno Gomes Nabiam decidiu impedir o avião de sair do país e anunciou uma investigação externa ao avião, pedindo apoio da comunidade internacional.