PM da Guiné-Bissau diz que remodelação visa dar mais "dinâmica" ao Governo

"A expectativa é que esta remodelação governamental vá permitir criar uma nova dinâmica. Fizemos mais de um ano e em qualquer Governo tem de se pensar em refazer aquilo que é preciso ser feito", disse Nuno Gomes Nabiam.

O primeiro-ministro falava aos jornalistas no final da cerimónia de posse dos novos ministros, após uma remodelação anunciada no domingo que exonerou 10 ministros e quatro secretários de Estado.

Após a remodelação proposta pelo primeiro-ministro, o novo Governo passar a contar com 20 ministros, dos quais quatro de Estado, e 11 secretarias de Estado.

"Esta remodelação, penso que é uma questão de dar mais dinâmica. Portanto, novos ministros que tudo farão para que de facto esta nossa caminhada ganhe uma outra velocidade", sublinhou.

Na nova configuração do Governo, é notório o reforço do "peso" do PRS, terceira força política no parlamento, em detrimento da Assembleia do Povo Unido -- Partido Social-Democrata (APU-PDGB) do primeiro-ministro, Nuno Nabiam, quarta força política no parlamento guineense.