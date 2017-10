PM da Guiné-Bissau impedido de entrar na sede do PAIGC

Lusa18 Out, 2017, 16:54 | Mundo

Segundo as fontes do PAIGC, Sissoco Embaló foi barrado à entrada da sede nacional, em Bissau, para onde se tinha deslocado, para prestar solidariedade ao partido, cujas instalações foram hoje assaltadas por um grupo de militantes.

"Não deixámos que entrasse na sede porque não o queremos cá", afirmou um militante do PAIGC, acrescentando que Umaro Sissoco Embaló foi vaiado.

O porta-voz do PAIGC, João Bernardo Vieira, indicou à Lusa que a direção do partido entende que "se calhar não será o momento ideal" para uma visita à sede "ainda que Umaro Sissoco Embaló tenha dito que quis prestar solidariedade" ao partido.

"Os ânimos estavam exaltados", observou Bernardo Vieira.

A sede do PAIGC foi hoje assaltada por um grupo de militantes, na sua maioria jovens, que se apresentaram como portadores de uma petição com a qual exigem a renúncia do presidente do partido, Domingos Simões Pereira, que acusam de estar a conduzir mal aquela formação política.

O porta-voz do partido responsabiliza o grupo dos 15 deputados dissidentes do PAIGC e o Presidente guineense, José Mário Vaz, de serem os autores do assalto à sede.

O secretário nacional do partido, Aly Hajizi, disse, em conferência de imprensa, que havia possibilidade de ser apresentada uma queixa-crime contra os "assaltantes cujos documentos foram apanhados" na sede.

O coordenador do grupo dos 15 deputados dissidentes do PAIGC, Braima Camará, que é igualmente conselheiro do Presidente guineense, condenou a tentativa do assalto à sede do partido e disse ser contra qualquer tipo de violência.

À semelhança do Presidente guineense, José Mário Vaz, que afirmou que "não compactua" com atos que atentam contra a estabilidade do país e condenou o incidente registado na sede nacional do PAIGC.