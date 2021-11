PM da Guiné-Bissau manda instaurar investigação externa a avião retido no aeroporto

"O gabinete do primeiro-ministro, por instruções superiores, anuncia que foi instaurada uma investigação ao avião suspeito que aterrou no aeroporto Osvaldo Vieira no passado dia 29 de outubro e que se encontra retido desde essa data", lê-se na nota, datada de 12 de novembro, e assinado pelo chefe de gabinete do primeiro-ministro.

Segundo o comunicado, a investigação será feita por uma "entidade externa, que será responsável por analisar todas as circunstâncias suspeitas envolvendo a aeronave".

"Essa entidade colocará à disposição do Governo da Guiné-Bissau tecnologia especializada e capacidades para conduzir uma investigação independente, isenta e exaustiva e identificará as ações e intervenções a implementar para proteger no imediato e futuramente os interesses do país e da sua população", salienta a nota.

O gabinete do primeiro-ministro sublinha que a "Guiné-Bissau está comprometida no permanente e concertado desenvolvimento de esforços para garantir a segurança e bem-estar do seu povo".

"Estancar o fluxo de passagem e transbordo de bens ilícitos especialmente armamento ilegal e drogas para a região da África Ocidental é um objetivo de altíssima prioridade para o Governo da Guiné-Bissau. Como parte dos esforços em curso, o gabinete do primeiro-ministro solicitou à comunidade internacional apoio na persecução desse objetivo, através da disponibilização de assistência e suporte", conclui o comunicado.

As Nações Unidas impuseram em 2012 um embargo para venda de armas à Guiné-Bissau.

O primeiro-ministro tinha criado a semana passada uma comissão interministerial que tinha até sexta-feira para lhe entregar um relatório relativamente às circunstâncias de aterragem do avião e esclarecimentos sobre a carga a bordo.

Na mesma semana, o presidente da comissão de defesa e segurança da Assembleia Nacional Popular, o deputado José Carlos Monteiro, também se deslocou ao aeroporto para perceber a história do avião retido pelo Governo e informou o parlamento que o pedido de aterragem foi feito pela Presidência da República.

O deputado, do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), que se encontra atualmente em Lisboa denunciou também ter sido vítima de ameaças de morte e denunciou também que o presidente da Autoridade Nacional de Avião Civil tinha sido alvo de ameaças.

Em declarações aos jornalistas no sábado, após uma viagem a França, o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, afirmou que o caso do avião retido no aeroporto de Bissau, por ordens do Governo, é uma distração para desviar atenção do problema da droga que está a combater no país.

Umaro Sissoco Embaló afirmou não existir nada de anormal com o aparelho que, disse, pertence a uma empresa estrangeira que pretende abrir um hangar de manutenção de aeronaves em Bissau.

"Todo este filme é por causa do combate à droga e à corrupção que estou a levar a cabo e que vou continuar", precisou Embaló, prometendo uma reação sobre a situação geral do país a seguir ao Conselho de Estado (órgão de consulta do Presidente da República), que marcou para quarta-feira.

"Dia 17 vão ver a minha reação, porque tudo tem o seu limite", sublinhou o Presidente guineense, realçando que nada de anormal se irá passar a seguir à sua decisão.

O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto da Silva, já tinha sugerido ao parlamento ajuda internacional para o esclarecimento dos contornos do caso do avião, que continua estacionado na zona militar do aeroporto internacional Osvaldo Vieira, em Bissau.