PM de Cabo Verde pede "contenção" no consumo de combustíveis e eletricidade

"Ainda em combate contra a covid-19, mobilizamos mais uma vez o país para uma nova frente, que se prende com os impactos de uma guerra que está a acontecer a mais de 6.000 quilómetros de Cabo Verde, mas que impacta fortemente Cabo Verde e todo o mundo. Impactos nos preços dos produtos que consumimos, nas finanças do país e incertezas quanto ao futuro imediato", disse o primeiro-ministro, numa mensagem ao país a partir do palácio do Governo, na Praia.

Na mensagem, centrada na escalada de preços devido ao conflito na Ucrânia e no anúncio de medidas de mitigação que serão colocadas em prática em Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva sublinhou que "a tendência do aumento dos preços dos combustíveis é grave".

"Apelamos aos cidadãos: contenção e poupança no consumo de gasolina, gasóleo e eletricidade. O Governo vai reforçar a fiscalização no cumprimento da lei quanto ao uso de viaturas do Estado. Consequências e mão dura sobre o não cumprimento da lei vão ser implementadas", afirmou.