PM de Cabo Verde sublinha "dia importante" com início de vacinação de menores

"Hoje é um dia importante no processo de vacinação, porque iniciamos a vacinação de crianças e jovens dos 12 aos 17 anos, isso significa que vamos estar muito mais protegidos", disse o chefe do Governo, no lançamento desta campanha de vacinação dos menores, no Liceu Domingos Ramos, na cidade da Praia.

A cerimónia aconteceu em simultâneo com Santa Catarina de Santiago e à tarde vai ser em São Vicente, e será presidida pelo Presidente da República, José Maria Neves, acompanhado do ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, no Liceu Ludgero Lima.

Segundo o primeiro-ministro, há cerca de 49 mil crianças, adolescentes e jovens nessa faixa etária que andam na escola, considerando que isso vai facilitar todo o processo.

Ao todo são cerca de 60 mil pessoas nessa faixa etária em todo o país e o Governo estabeleceu como meta imunizar até final de janeiro de 2022 pelo menos 70% do total com essa vacina, cujo intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 21 dias.

"Esperamos que dentro de pouco tempo possamos ter a totalidade das crianças, adolescentes e jovens dos 17 aos 17 anos vacinados", prognosticou, avançando que será feita "muita sensibilização" para contornar alguma resistência dos pais e encarregados de educação.

Para a vacinação, é necessário que os pais e encarregados de educação autorizem que os seus filhos sejam vacinados, assinando um Termo de Consentimento a ser enviado através das escolas e o mesmo documento pode ser também encontrado a partir de hoje no site www.covid19.cv.

O chefe do Governo destacou a importância da vacinação contra a covid-19, para proteção individual, mas também para a vida em sociedade, o que disse só se consegue com o maior número de pessoas vacinadas.

"Em terceiro lugar é também a contribuição para a normalização da vida social e da economia", completou Ulisses Correia e Silva, alertando para a necessidade de continuar a proteger, porque o vírus ainda circula, há mobilidade e Cabo Verde está integrado no mundo.

"Este combate só será ganho quando o mundo ganhar este combate. Entre nós temos que usar os instrumentos que nós temos. Primeiro, maior vacinação possível, mas continuar a proteger. Estamos bem, mas é preciso continuar a estar bem e para continuar a estar bem é preciso continuar a proteger", aconselhou.

Apesar de considerar que este Natal e fim de ano vão ser diferentes em relação aos de 2020, Ulisses Correia e Silva pediu "cuidados necessários" nas muitas festas e convívios, para o país poder chegar ao próximo ano em boas condições em termos de pandemia da covid-19.

Os menores vão ser vacinados com as 200 mil vacinas da Pfizer doadas pelos Estados Unidos e o processo vai acontecer nas escolas e nos centros e postos de vacinação, para os menores que não estão a frequentar as escolas.

Segundo dados da Direção Nacional da Saúde, 83,2% da população adulta já foi vacinada com a primeira dose e 68,7% já está completamente vacinada, sendo que a previsão é atingir os 70% da população maior de 18 anos completamente vacinada, ainda nesta semana.

Outra meta do Governo é até o final deste ano ter 85% da população imunizada contra a covid-19, considerada uma "condição indispensável" para a retoma da economia e o controlo da pandemia no país.

Cabo Verde tinha registado até quarta-feira um acumulado de 38.527 casos positivos desde o início da pandemia, dos quais 38.084 considerados recuperados, 351 óbitos e contabilizava 67 casos ativos.