PM de Timor quer assinatura de acordo de fronteiras com a Austrália em março

Lusa01 Fev, 2018, 07:40 | Mundo

Em declarações aos jornalistas, o chefe do Governo de gestão explicou que o acordo deverá ser assinado por Xanana Gusmão, atual negociador principal de Timor-Leste no diálogo com a Austrália mediado por uma Comissão de Conciliação das Nações Unidas.

"Em principio penso que sim [que será possível assinar em março]. Mas o meu irmão Xanana tem que voltar para tomar posse, para discutir o seu estatuto e para poder assinar em nome do Estado", explicou.

"Não o quero obrigar a dizer que tem que ser isto ou aquilo", frisou, recordando que continua a defender que o líder histórico timorense deveria liderar uma nova Alta Autoridade para o desenvolvimento da costa sul, projeto diretamente associado ao setor petrolífero e ao projeto do Greater Sunrise.

Mari Alkatiri falava aos jornalistas depois do encontro semanal com o Presidente da República, no Palácio Presidencial, em que deu conta do trabalho do Governo, atualmente de gestão.

Recorde-se que o Presidente da República anunciou na semana passada a dissolução do Parlamento Nacional, como solução para o impasse político em Timor-Leste, devendo anunciar em breve a data das eleições antecipadas.

Xanana Gusmão e a equipa timorense estão esta semana em Sydney para negociações com o Governo australiano, por um lado, mas também com o consórcio de petrolíferas que tem a concessão do Greater Sunrise: Woodside, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell e Osaka Gas.

Ainda que a questão da definição das fronteiras em si esteja praticamente fechada com a Austrália, fontes próximas ao processo admitem que a negociação sobre o Greater Sunrise pode ser "mais prolongada".

No seu último comunicado, em dezembro, a Comissão de Conciliação explicou que os dois Governos tinham concordado "que irão proceder com a assinatura no início de março de 2018".

A mesma nota antecipava que uma decisão sobre o conceito de desenvolvimento do campo Greater Sunrise "seria alcançada até 1º de março de 2018", data que segundo fontes conhecedoras do processo negocial ouvidas pela Lusa pode não ser alcançada.

Xanana Gusmão e a delegação timorense têm-se multiplicado nos últimos meses para tentar demonstrar que a opção defendida por Timor-Leste - a de um gasoduto dos campos de Greater Sunrise para a costa sul do país - é tecnicamente viável e financeiramente possível.

O consórcio que lidera o projeto defende a ligação do projeto a Darwin.

Em termos gerais, o projeto de tratado mais global delimita a fronteira marítima entre Timor-Leste e Austrália no Mar de Timor e estabelece um Regime Especial para a área que inclui o campo de gás de Greater Sunrise.

O projeto de tratado também estabelece arranjos de partilha de receita através dos quais partes da receita a montante alocada para cada uma das Partes será diferente, dependendo dos esperados benefícios económicos dos diferentes conceitos de desenvolvimento para o campo de gás de Greater Sunrise, segundo a comissão.