PM diz que pasta de Elisa Ferreira na Comissão Europeia corresponde aos "interesses de Portugal"

"É uma pasta que seguramente Elisa Ferreira fará um excelente papel e que corresponde ao que são os interesses própios de Portugal no contexto da União Europeia", disse esta manhã António Costa.



"É sabido, desde o início, qual a orientação e as prioridades que Portugal tinha", continuou o PM, após um encontro com Elisa Ferreira. "Sabemos bem que os comissários são independentes do país de origem mas não deixam de ser quem são".



António Costa afirmou ainda que "naturalmente, como sempre disse, escolheríamos para cada pelouro a pessoa adequada com o perfil próprio para esse pelouro. Seguramente que o perfil que Elisa Ferreira tem exclui à partida a probabilidade de ir desempenhar o pelouro que porventura exigiria outro tipo de pelouros. Por exemplo áreas da justiça, de assuntos internos, migrações. Porventura teríamos escolhido uma pessoa com outro perfil".