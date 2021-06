PM do Paquistão responsabilizou mulheres pelos casos de violação no país

O primeiro-ministro do Paquistão responsabilizou as mulheres, pelos casos de violação no país. Imran Khan foi questionado pelos jornalistas sobre o número elevado de agressões sexuais em território paquistanês. O chefe de Governo afirmou que o facto de as mulheres usarem pouca roupa, faz com alguns homens não se consigam controlar.