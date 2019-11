PM e oposição cabo-verdiana acusam-se sobre "apologia da pobreza" e "marketing"

As posições foram assumidas na Assembleia Nacional, na cidade da Praia, no debate quinzenal entre os deputados e o primeiro-ministro, com o grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) a propor a "Juventude, Qualificação e Emprego" como tema.

"O que assistimos nestes quase quatro anos foi a uma política estribada no marketing e na publicidade", acusou, na abertura do debate, na segunda sessão plenária, a líder do PAICV, Janira Hopffer Almada, afirmando que o "propalado" crescimento económico de 5% "não está a gerar empregos" e "muito menos, empregos dignos".

"Porque a sua política económica está errada", acusou, dirigindo-se ao primeiro-ministro.

As constantes trocas de acusações entre a bancada do PAICV e o Governo de Ulisses Correia e Silva, que é também presidente do Movimento para a Democracia (MpD), partido maioritário, marcaram o debate. Nomeadamente com as diferenças de políticas em matéria de emprego, formação profissional e educação para jovens nos governos de 2001 a 2016 (PAICV) e agora com o MpD.

"Vocês tiveram 15 anos, mais de 600 milhões de contos [5.440 milhões de euros] de orçamentos, claro que teriam de construir alguma coisa (...) Mas não é infraestruturas que contam, endividaram o país, é o que sai depois como resultado", acusou o primeiro-ministro.

E segundo Ulisses Correia e Silva, os resultados da governação anterior não corresponderam com crescimento económico, emprego jovem ou gratuitidade no ensino, assumindo que o atual Governo "não tem uma relação assistencialista com os jovens". Acusou, por isso, a líder do PAICV de estar "agarrada ao passado para autojustificar-se permanentemente" e "sem soluções" para os jovens.

"Ir para os bairros, em campanha, que eu não sei se é interna ou externa [PAICV tem eleições internas marcadas para 22 de dezembro], a ir fazer a apologia da pobreza. É ir vender o assistencialismo e vender a apologia da pobreza, ir contaminar negativamente as pessoas (...) Não tem nada a ver com o desenvolvimento do país", acusou Ulisses Correia e Silva.

Durante o debate, o chefe do Governo afirmou que os jovens não querem "um catálogo de como ser cada vez mais pobres", enquanto Janira Almada acusou o executivo de estar a chegar ao fim do mandato "sem resultados" para apresentar a uma "juventude desiludida".

Respondendo ao primeiro-ministro, Janira Hopffer Almada assumiu ainda que o PAICV "perdeu as eleições [legislativas, de 2016] de cara levantada e com toda a dignidade" e que as visitas que acontecem ao terreno, em bairros e municípios do país, servem para tentar que "os cabo-verdianos voltem a confiar em nós".

Também o líder parlamentar do MpD visou a líder do PAICV, recordando os indicadores durante os governos anteriores, pedindo "sentido de responsabilidade" sobre o tema da juventude e criticando a transformação deste debate "num tempo de antena" da líder da oposição.

"Aliás, quem hoje tece tão duras críticas (...) é o rosto das políticas falhadas dos governos do PAICV em matéria de juventude", afirmou o deputado Rui Figueiredo Soares.

Na sua intervenção durante o debate, o presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), António Monteiro, afirmou que a juventude "espera por mais oportunidades de emprego" e que "anúncios são anúncios e factos são factos", numa crítica ao Governo.

"E as oportunidades tardam em chegar", disse.

Questionado pela oposição sobre a política do Governo para a Juventude, o primeiro-ministro afirmou que a solução passa por um "crescimento económico robusto, complementado por políticas de inclusão social e coesão territorial que criem condições sustentáveis para o aumento da produção, do emprego e do rendimento".

Afirmou que a taxa de desemprego em Cabo Verde caiu de 15% em 2016, para 12,2% em 2018, enquanto a taxa de desemprego jovem, no mesmo período, desceu de 41% para 27,8%.

Recordou que em 2017, 64.638 jovens estavam fora do emprego, da Educação e da Formação, número que no ano seguinte desceu para 62.130 jovens e que de janeiro a setembro de 2019 reduziu-se para 54.906, "graças à massificação da formação e de estágios profissionais".

"Em 2021, pretendemos reduzir para 20.000 o número de jovens sem emprego, sem educação e sem formação, correspondendo a 10% do total dos jovens do país, graças a investimentos nos programas de formação e de estágios profissionais, às políticas de acesso e inclusão à educação, às políticas de promoção e incentivos ao empreendedorismo jovem e à dinâmica do crescimento económico", anunciou.

Garantiu ainda que as políticas de acesso, inclusão e qualidade da educação estão a produzir efeitos entre os adolescentes e jovens, desde logo com a redução da taxa de abandono escolar no ensino secundário, de 7% em 2015/2016, para 0,5% em 2018/2019 e da subida da taxa de aprovação, de 64,7% para 76,8%.

Anunciou ainda que a gratuitidade do ensino ficará completa no ano letivo de 2020/2021, beneficiando 53.000 adolescentes e jovens.