PM e PR timorenses ponderam envio de militares para as fronteiras

"O primeiro-ministro está em coordenação com o Presidente da República e o Ministério do Interior com o Ministério da Defesa em relação ao destacamento de pessoal militar em apoio à Unidade de Patrulhamento Fronteira da polícia", disse à Lusa Fidelis Magalhães, ministro da Presidência do Conselho de Ministros.

A medida surge perante a crescente preocupação com o aumento de casos da covid-19 do lado indonésio da ilha e a deteção de dezenas de pessoas que atravessam a fronteira ilegalmente, sendo capturados e levados para quarentena.

Magalhães recordou que "o estatuto e as leis de defesa e segurança exigem essa coordenação" antes do destacamento das forças armadas, cujo calendário de execução não é ainda conhecido.

Além do envolvimento das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) no patrulhamento fronteiriço, o Governo está igualmente a levar a cabo um reforço dos postos policiais na fronteira terrestre.

"O diálogo está em curso, vamos reforçar os postos policiais e brevemente haverá uma decisão de um aumento envolvendo pessoal das forças armadas", disse.

Questionado sobre a pressão de cidadãos de Timor-Leste na Indonésia, alguns com carências financeiras e que querem entrar no seu país, Fidelis Magalhães disse que em vez de tentarem atravessar irregularmente devem registar-se nos serviços consulares.

"A entrada por via terrestre continua a ter de ser autorizada previamente. Devem registar-se antecipadamente nos postos consulares, a informação será comunicada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e depois ao Ministério do Interior que tem competência na abertura da fronteira", disse.

"A decisão de abertura da fronteira será feita em cada momento e mediante esses registos", explicou.

O governo admitiu que a situação possa estar a causar constrangimentos económicos e até fornecimento de alguns bens devido ao fecho da fronteira terrestre -- a última entrada de bens ocorreu em 23 de dezembro -- notando que isso tem de ser pesado com o risco de contágio.

"A avaliação é feita de acordo com o desenvolvimento da situação. O Governo está a recolher informações de todas as fontes e o primeiro-ministro deu instruções ao ministro coordenador dos Assuntos Económicos para que esteja com atenção a esta questão", disse.

"Neste momento pode haver algum impacto, mas tendo em conta o risco iminente do outro lado o Governo tem que fazer um balanço precário entre questões de contágio e de vida e morte e alguns sobressaltos na área económica", sublinhou.

Fidelis Magalhães falava à Lusa depois de o Governo aprovar em Conselho de Ministros as regras para o novo período de estado de emergência, entre 02 de fevereiro e 03 de março.

Na prática o Governo transforma em obrigação a recomendação que vigora atualmente de comportamentos de distanciamento social, de uso de máscara em zonas comerciais ou serviços públicos e de higienização das mãos.

As medidas determinam que as forças de segurança identifiquem os cidadãos e estrangeiros que não cumpram as regras, podendo incorrer em "responsabilidade criminal" e "a ocorrência é participada ao Serviço de Migração".

Apesar das regras, Fidelis Magalhães disse que não há qualquer limite a aglomerações de pessoas, incluindo em cerimónias religiosas ou atividades letivas, mas que estas devem ocorrer "respeitando as regras de distanciamento social, lavagem de mãos e uso de máscara".

Timor-Leste tem atualmente 19 casos ativos da covid-19, dos quais 18 em isolamento em Díli e um em isolamento no enclave de Oecusse-Ambeno.

O país teve até ao momento um total de 69 casos confirmados dos quais 50 já recuperaram, dos quais 61 detetados em Díli, dois em Liquiçá, dois em Bobonaro e quatro no enclave de Oecusse-Ambeno.

Estão atualmente em quarentena, em vários pontos do país, um total de 230 pessoas e em auto-quarentena, em hotéis ou casas privadas pré-aprovadas, mais 192 pessoas.