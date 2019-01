PM entrega à Comissão Nacional de Eleições viaturas doadas pela Nigéria

Lusa24 Jan, 2019, 20:41 | Mundo

"Fizemos uma entrega simbólica das chaves das viaturas que foram doadas pelo Governo da Nigéria para apoiar a realização das eleições legislativas", afirmou Aristides Gomes, agradecendo o apoio nigeriano, que vai ser "muito útil" nos preparativos para as eleições.

Questionado pelos jornalistas se estão reunidas as condições para as eleições se realizarem a 10 de março, o primeiro-ministro disse que estão a ser criadas, mas no "essencial existem condições".

"Nós estamos a criar as condições para que a competição tenha lugar com as melhores condições possíveis, transparência e sinceridade do ato eleitoral", afirmou Aristides Gomes.

A CNE recebeu cinco viaturas, mais duas carrinhas de transporte de material e cinco motorizadas.

"Com a entrega destas viaturas estão reunidas as condições para a realização das operações eleitorais, que exigem muito esforço e meios logísticos importantes. O apoio vai ajudar muito", disse o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu.