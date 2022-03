PM espanhol explica posição para Saara Ocidental apenas daqui a uma semana

Isabel Rodríguez assegurou hoje que o chefe do executivo espanhol irá "muito provavelmente" comparecer no parlamento na quarta-feira 30 de março para explicar os acordos do Conselho Europeu desta semana (quinta e sexta-feira) em Bruxelas, assim como "o novo quadro de relações com Marrocos".

A porta-voz justificou o facto de Sánchez não ter explicado a mudança de posição do governo, que agora apoia a autonomia para o Saara Ocidental assim como foi proposta por Marrocos, porque a diplomacia requer "tempo e discrição".

A este respeito, explicou que o executivo está a trabalhar neste compromisso há vários meses e considera-o "uma boa notícia para Espanha": "Estamos satisfeitos com o acordo porque ele beneficia a estabilidade do nosso país, a integridade territorial e a prosperidade económica de Espanha", disse.

Isabel Rodríguez assegurou que vão ser dados todos os pormenores sobre a questão numa comparência do ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, esta quarta-feira no parlamento, que será seguida pela de Pedro Sánchez, a 30 de Março, numa sessão plenária na qual serão também discutidos outros assuntos.

Ao longo da manhã de hoje, todos os grupos da oposição e vários parceiros do Governo de esquerda defenderam a realização de uma sessão plenária apenas sobre o Saara, tendo ainda sido pedido que as explicações de Sánchez tivessem lugar já esta semana, devido à inesperada reviravolta anunciada na sexta-feira passada, que também foi criticada pelo parceiro minoritário do executivo, o Unidas Podemos.

A líder parlamentar da segunda maior força do parlamento espanhol, Cuca Gamarra, do Partido Popular (direita), considerou hoje ser "inadmissível" e "imprudente" o facto de o Pedro Sánchez ter, unilateralmente, alterado a posição da Espanha sobre o Saara Ocidental, rompendo com o princípio de que a política externa é uma política de Estado.

Os partidos políticos de esquerda e direita em Espanha são unânimes em exigir que o primeiro-ministro dê explicações no parlamento sobre a mudança de posição do executivo.

O parceiro do PSOE (Partido Socialista) na coligação governamental minoritária, o Unidas Podemos, foi o único grupo parlamentar que ainda não registou qualquer iniciativa ligada ao novo apoio dado pelo Governo espanhol à proposta marroquina de autonomia para o Saara Ocidental.

No entanto, a segunda vice-presidente do Governo, Yolanda Díaz, do Unidas Podemos, acusou na segunda-feira o primeiro-ministro de agir com "opacidade" e "incoerência" na mudança de posição da Espanha, embora tenha excluído o abandono do governo de coligação por esta razão.

Díaz assegurou que não partilha "nem a forma" nem "a substância" da decisão, que foi tomada sem ter em conta o Unidas Podemos, não cumprindo "o mandato do país", apesar de, num Governo de coligação, "as questões fundamentais serem discutidas entre as partes".

Pedro Sánchez enviou uma carta ao rei de Marrocos, Mohamed VI, na qual afirmava que a proposta apresentada por Marrocos em 2007 é "a base mais séria, credível e realista para a resolução deste litígio".

Espanha, que ainda é considerada a potência administrativa colonial do Saara ocidental desde que abandonou o território, em 1975, defendeu durante muito tempo que o controlo de Marrocos sobre o Saara Ocidental era uma ocupação e que a realização de um referendo patrocinado pela ONU deveria ser a forma de decidir a descolonização do território.