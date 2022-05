PM grego pede ao Congresso dos EUA que rejeite a divisão de Chipre

"Este assunto tem de ser resolvido de acordo com a lei internacional e de acordo com as decisões do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como eu disse ao presidente [Joe] Biden ontem [segunda-feira]. Ninguém, ninguém pode aceitar uma solução de dois Estados para Chipre", disse o governante conservador.

No primeiro discurso proferido por um líder grego no Congresso norte-americano, uma honra reservada a poucos líderes, Mitsotakis disse que a Grécia "está sempre aberta ao diálogo" com a Turquia, mas alertou que o direito interacional é o "único quadro para resolver as diferenças".

O primeiro-ministro grego também fez referência às recentes violações do espaço aéreo da Grécia por militares turcos.

"Não vamos aceitar agressões que violem a nossa soberania ou o nosso território", indicou.

Mitsotakis, que foi também foi recebido por Joe Biden na Casa Branca, em Washington, enfatizou que a NATO agora deve concentrar-se em "ajudar" a Ucrânia face à invasão russa, e "última coisa que precisa" é de "instabilidade" entre a Grécia a Turquia, ambos membros da Aliança Atlântica.

Sobre o conflito russo-ucraniano, o chefe do Governo da Grécia considerou que o Ocidente cometeu um "erro" ao "ignorar" a anexação da Crimeia em 2014, e defendeu o envio de armas a Kiev.

O governante também explicou que a Grécia planeia ligar a sua rede de eletricidade com Chipre, Israel e Egito para "importar energia renovável barata do Médio Oriente e de África para os sistemas elétricos europeus", substituindo a energia russa.

Mitsotakis ainda fez referência à aprovação de uma extensão do acordo militar do seu país com os Estados Unidos, que amplia o número de base aéreas e marítimas que os norte-americanos podem usar, tema muito criticado pela oposição no país europeu.

O primeiro-ministro grego está em Washington para comemorar, com um ano de atraso, o bicentenário da independência grega do Império Otomano.

O líder do Governo da Grécia enalteceu a amizade entre a Atenas e Washington e fez várias referências à inspiração que a democracia grega deu aos pais fundadores dos Estados Unidos.

Mitsotakis destacou a semelhança do Memorial Abraham Lincoln, em Washington, com o Partenon, em Atenas, e explicou à vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e à presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, que Platão "foi o primeiro a defender a igualdade das mulheres".

"Não há maior honra para o líder do povo que criou a democracia do que dirigir-se aos representantes do povo que se inspiraram no modelo grego e defenderam os seus valores", disse o primeiro-ministro, dizendo em tom de brincadeira que no parlamento helénico não recebe tantos aplausos como no Congresso dos Estados Unidos.