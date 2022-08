PM grego promete "melhorar" serviços de informações após escândalo de espionagem

"Eu apelo à calma, vamos traçar uma linha sob os erros de ontem" e "vamos estar unidos diante dos desafios de amanhã", declarou Kyriakos Mitsotakis durante um acalorado debate no Parlamento sobre o escândalo das escutas telefónicas.

"Teremos um inverno difícil e uma nova onda de invasão (migratória), sob o chamado pretexto humanitário, já se está a preparar", alertou o primeiro-ministro, referindo-se ao aumento das tentativas de chegada de migrantes e refugiados nas fronteiras marítima e terrestre greco-turca.

O caso das escutas telefónicas na Grécia teve início no final de julho, após Nikos Androulakis, líder do terceiro maior partido parlamentar, o socialista Pasok-Kinal, ter entrado com uma ação legal devido a uma tentativa de vigilância do seu telemóvel por meio do `software` ilegal Predator.

Estas revelações levaram a duas demissões no início de agosto entre colaboradores de Kyriakos Mitsotakis, nomeadamente do então responsável do EYP, Panagiotis Kontoleon, e um conselheiro próximo do primeiro-ministro.

Na altura, Mitsotakis reconheceu que a vigilância por parte do EYP de Nikos Androulakis foi "um erro" deste serviço, mas negou a vigilância pelo `software` Predator porque o Estado grego "nunca comprou ou usou" este programa.

O caso causou grande debate e os partidos de oposição da esquerda exigiram repetidamente a renúncia de Mitsotakis, apontando que o EYP havia sido colocado sob a égide do primeiro-ministro durante uma polémica reforma do governo conservador, logo após a sua eleição em julho 2019 para um mandato de quatro anos.

"Renuncie (...) em virtude da sua arrogância. Você não está interessado na democracia", declarou Alexis Tsipras, líder do Syriza e ex-primeiro-ministro, no parlamento, pedindo eleições antecipadas.

Kyriakos Mitsotakis reiterou que as eleições ocorrerão no final do mandato do seu governo e que "assume a responsabilidade de liderar o país durante este inverno difícil".

O primeiro-ministro comprometeu-se a "melhorar" os serviços do EYP, referindo que "qualquer iniciativa [de reforma] deve respeitar o trabalho" já realizado pelos serviços de informações gregos.

Entre as reformas estão a obrigação do EYP de se reportar à comissão parlamentar de Transparência e Instituições e medidas para fortalecer a transparência e as leis sobre vigilância, de acordo com Mitsotakis.