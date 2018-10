PM guineense reforça capacidade da Polícia Judiciária no combate ao crime organizado

Lusa01 Out, 2018, 19:42 | Mundo

"Estamos a tentar reforçar a capacidade da nossa Polícia Judiciária. A Guiné-Bissau em virtude das fragilidades do Estado, tem estado confrontada com problemas de crime organizado nas suas diferentes vertentes, particularmente no domínio do tráfico de droga, do corte ilegal de madeira", afirmou Aristides Gomes.

Segundo o primeiro-ministro, o Governo tem a "necessidade de potenciar as instituições para que possam fazer face aos flagelos, que dão uma imagem negativa do país e contribuem ainda mais para fragilizar" as instituições do Estado.

"É nesse quadro que temos estado a fazer esforços para fornecermos meios financeiros, mas também meios logísticos", afirmou, no final de uma cerimónia, que decorreu no Ministério das Finanças, em Bissau.

Na cerimónia, o primeiro-ministro atribuiu também uma viatura ao único médico especialista em medicina legal do país, para que possa "ser mais eficaz".

"Temos um médico de medicina de legal que trabalha sozinho, já há muito tempo, mas que não tem meio de transporte", disse.

No início de setembro, o Conselho de Segurança da ONU manifestou preocupação com o tráfico de droga e o crime organizado na Guiné-Bissau e pediu um reforço do apoio internacional para o seu combate.