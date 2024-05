PM indiano regista candidatura para as eleições gerais do país

A televisão indiana mostrou o primeiro-ministro a entregar os documentos da sua candidatura num tribunal local, acompanhado por um religioso hindu.

Centenas de apoiantes, reunidos em frente do tribunal, ficaram exultantes após a saída do político do prédio.

Narendra Modi, líder do partido nacionalista hindu Bharatiya Janata (BJP) - formação que lidera a coligação Aliança Democrática Nacional (NDA, em inglês) - pretende conseguir um terceiro mandato à frente do Governo da Índia e apresentou a sua candidatura em Varanasi (antiga cidade de Benares), no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia

As eleições em Varanasi vão realizar-se em 01 de junho, na sétima e última fase das eleições gerais na Índia, que começaram em 19 de abril e cujos resultados serão conhecidos em 04 de junho.

O primeiro-ministro indiano, que fez do hinduísmo uma parte central do seu Governo, passou a manhã de hoje a visitar templos e a rezar nas margens do Ganges.

Na segunda-feira, dezenas de milhares de pessoas esperaram durante horas sob um calor escaldante para ver o chefe de Governo, cuja popularidade continua muito alta em Varanasi.

Narendra Modi está no poder desde 2014 e ainda é muito popular em todo o país após dois mandatos, durante os quais a Índia aumentou a sua influência diplomática e o seu peso económico.

O primeiro-ministro enfrenta como principal oponente uma coligação integrada pelo tradicional Partido do Congresso.

No total, 968 milhões de indianos vão às urnas para escolher os 543 membros da Câmara Baixa.