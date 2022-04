PM israelita proíbe deputado de extrema-direita de ir à Cidade Velha de Jerusalém

Na sexta-feira e no domingo, os confrontos entre manifestantes palestinianos e a polícia israelita deixaram mais de 170 feridos na Esplanada das Mesquitas, o terceiro local mais sagrado do Islão e o local mais sagrado do Judaísmo, quando coincidem as celebrações do mês muçulmano do Ramadão e da Páscoa.

Organizações ultranacionalistas israelitas planearam para hoje uma marcha na Cidade Velha de Jerusalém, apesar da proibição policial.

O deputado de extrema-direita Itamar Ben Gvir, membro da oposição conhecido pelas suas declarações inflamatórias sobre os palestinianos, tinha anunciado a intenção de participar na marcha, que deverá passar pela Porta de Damasco, a entrada principal do bairro muçulmano da Cidade Velha.

"Com base nas recomendações do ministro da Segurança Interna e dos funcionários de segurança, o primeiro-ministro decidiu impedir a chegada do deputado Itamar Ben Gvir à Porta de Damasco", informou o gabinete de Bennett em comunicado.

"Não tenho intenção de permitir que a política de mesquinhez ponha em perigo vidas humanas. Não permitirei que a provocação política de Ben Gvir ponha em perigo soldados e polícias israelitas, e que torne ainda mais difícil a sua missão", justificou o primeiro-ministro.

Itamar Ben Gvir reagiu às declarações do primeiro-ministro, ameaçando ir mesmo até à Porta de Damasco se a polícia não permitisse "um compromisso" na rota da controversa marcha.

"Bennett, a segurança da coligação não é a segurança do Estado", escreveu o deputado no Twitter.

O governo de coligação de Bennett está enfraquecido pela recente violência em Jerusalém, incluindo na Esplanada das Mesquitas e ataques em Israel.

O partido árabe Raam, o primeiro na história a apoiar um governo israelita, suspendeu no domingo o seu apoio à coligação por causa da violência, enquanto os deputados de direita da coligação estão sob pressão para abandonarem um governo considerado demasiado favorável à minoria árabe, como sustenta uma parte da oposição.