PM japonês diz que não se deve aliviar pressão sobre Pyongyang

Lusa08 Mar, 2018, 08:07 | Mundo

"Não devemos suavizar a nossa posição, por exemplo aliviar as sanções, só porque a Coreia do Norte concordou em dialogar", disse Shinzo Abe, numa sessão na câmara baixa do parlamento.

O chefe do Governo recordou que já no passado Pyongyang "ganhou tempo para desenvolver as suas capacidades nucleares e mísseis" durante períodos de negociações.

Abe falava pela primeira vez desde a visita de uma delegação sul-coreana de alto nível à Coreia do Norte, que resultou no anúncio de uma cimeira inter-coreana em Pyongyang e com a abertura do regime de Kim Jong-un ao diálogo com os Estados Unidos.

O primeiro-ministro japonês manifestou o ceticismo do seu governo face às intenções de Pyongyang e sublinhou que, "para que os contactos com a Coreia do Norte tenham sentido, é preciso que mostrem passos concretos no sentido da desnuclearização".

O chefe de Governo anunciou que deverá receber na próxima semana em Tóquio o chefe dos serviços secretos sul-coreanos, Suh Hoon, que participou na delegação que visitou Pyongyang no início da semana e se reuniu com Kim Jong-un.

O objetivo desse encontro é conversar sobre o que foi discutido em Pyongyang e o mesmo fará a comitiva sul-coreana numa visita hoje a Washington.

Kim Jong-un transmitiu à delegação de Seul o seu desejo de negociar com os EUA a desnuclearização do regime, pedindo em troca que se garanta a sua sobrevivência, disseram os enviados, que explicaram haver uma "mensagem adicional" de Pyongyang para Washington que não pode ser divulgada publicamente.

Embora tenha mostrado otimismo sobre a oferta de diálogo norte-coreana, Washington também deixou transparecer algum ceticismo.