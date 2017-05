PM japonês felicita Moon Jae-in pela vitória nas presidenciais na Coreia do Sul

Lusa 10 Mai, 2017, 07:26 | Mundo

Para o Japão, a Coreia do Sul é o "vizinho mais importante", com quem partilha "interesses estratégicos", afirmou Shinzo Abe, num comunicado publicado na terça-feira à noite, no qual expressou vontade de "trabalhar com o novo Presidente Moon".

"O Japão e a Coreia do Sul enfrentam desafios comuns como o problema da Coreia do Norte. Se cooperarmos, podemos contribuir mais para a paz e para a prosperidade na região", afirmou o chefe de Governo nipónico.

O primeiro-ministro japonês também se referiu a este assunto hoje durante uma reunião na Câmara Alta da Dieta (parlamento).

"Espero estar de acordo com o novo Presidente [sul-coreano] para promover uma cooperação na área da segurança entre o Japão e a Coreia do Sul, assim como entre o Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, para lidar com a ameaça norte-coreana", afirmou Abe, citado pela agência de notícias japonesa Kyodo.

O primeiro-ministro japonês manifestou o desejo de se reunir o mais breve possível com Moon para trocar opiniões em diferentes matérias.

Moon Jae-in, do Partido Democrático, venceu as eleições presidenciais antecipadas da Coreia do Sul com 41,1% dos votos, contra os 24,03% obtidos por Hong Joon-pyo, do Partido da Liberdade, de acordo com os resultados oficiais.