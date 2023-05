PM japonês quer fazer ponte entre "países do sul" e G7

"Eu resolvi ouvir as vozes dos chamados `países do sul` e ter a função de servir de ponte com o G7: através desta visita histórica pude ouvir as questões que os países estão a enfrentar", como o impacto da alta de preço dos alimentos e energia, referiu Fumio Kishida.

"A causa é a invasão russa da Ucrânia", e não "sanções impostas pelo G7" como defende quem quer "dividir o mundo", disse o chefe do Governo, sublinhando que as conversas mantidas em África giraram em torno da "importância de fortalecer uma ordem internacional livre e aberta, baseada no Estado de Direito, em que tentativas de mudar o `status quo` pela força não são aceitáveis", numa alusão à ofensiva da Rússia.

Kishida passou desde sábado por quatro países africanos incluindo o Egito, Gana e Quénia, quando faltam duas semanas para a próxima reunião do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unidos), marcada para 19 de maio em Hiroshima.

"À reunião do G7, em Hiroshima, vou levar a voz dos vários países" e o grupo deverá fortalecer a sua relação de maneira concreta com os "países do sul", disse.

"Acredito que estas visitas" aos quatro países africanos "têm sido significativas para enriquecer as discussões no G7", referiu o primeiro-ministro, acrescentado que ao se "saber de perto os problemas de vários países", permite conseguir-se consenso.

Na conferência de imprensa final, em Maputo, o líder nipónico reiterou a defesa de "princípios óbvios e inquestionáveis, como o respeito pela soberania, integridade territorial", num contexto que classificou como "um momento decisivo" para a comunidade internacional.

O primeiro-ministro japonês visitou a capital moçambicana desde quarta-feira acompanhado por uma comitiva empresarial que promete expandir o investimento que o Japão já faz no país lusófono, sinalizando aquele que diz ser o seu desejo de fortalecer a cooperação do G7 com os "países do sul", dinâmica que quer fazer chegar ao G20 em setembro e à cimeira especial da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, sigla inglesa) em dezembro.

"A relação entre o Japão e África não é uma relação entre um país que apoia e outros que é apoiado, são parceiros que crescem mutuamente" e em que a prioridade é "investir no capital humano e em cooperação de forma minuciosa", com financiamento ao desenvolvimento "transparente e justo", descreveu.

"Senti na pele o potencial de África e senti a necessidade de continuar a cooperar", disse, recordando que a Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento da África (TICAD, sigla inglesa) completa 30 anos em 2023 e que no último ano os participantes no evento assumiram compromissos de investimento da ordem dos 30 mil milhões de dólares (27,2 mil milhões de euros) nos setores público e privado nos próximos três anos em África.

Questionado sobre como analisa "a corrida por África" por parte da China e Rússia, Kishida disse que o Japão tem a sua forma de cooperar e que os 30 anos de trabalho da TICAD falam por si.