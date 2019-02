PM são-tomense antevê desfecho para o caso Rosema até final do ano

Lusa26 Fev, 2019, 17:07 | Mundo

"Não quero particularizar um caso que está sob o foro da justiça. Há este e outros casos. Vamos aguardar pela justiça. Talvez em breve, talvez até ao fim do ano, o caso estará ultrapassado", afirmou Jorge Bom Jesus, indicando ser sua intenção promover uma reforma no setor da Justiça, não só para acelerar a resolução de processos como o do caso Rosema, mas também noutros domínios, para atrair investimento para o país.

O chefe do executivo de São Tomé e Príncipe, que hoje termina uma visita de trabalho a Angola, falava sobre um caso em que está em causa o controlo da cervejeira Rosema, que opôs em tribunal o empresário angolano Mello Xavier e os irmãos são-tomenses Monteiro, processo que já foi alvo de várias decisões judiciais contraditórias.

Em maio do ano passado, o juiz António Dias emitiu uma sentença numa providência cautelar interposta pela advogada dos irmãos Monteiros, Celiza de Deus Lima, que anulou o efeito do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de 21 de abril e restituiu "imediatamente" a fábrica de cerveja à Sociedade Irmãos Monteiro.

Acusado de "contrariar e desobedecer" ao acórdão do STJ que tinha devolvido a cervejeira a Mello Xavier, o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais decidiu suspender o juiz das funções no Tribunal de Lembá, norte do país, onde se encontra instalada a Rosema.