PM timorense diz que é essencial retomar normalidade na execução orçamental

Lusa29 Ago, 2018, 12:51 | Mundo

"Fazemos votos para que possamos encontrar em conjunto as soluções mais adequadas e necessárias, para a rápida retoma do caminho do crescimento económico, da melhoria das condições de vida do nosso Povo e do desenvolvimento sustentável da nossa querida pátria", disse hoje, no final do debate na generalidade do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2018.

Com "satisfação de dever cumprido", depois de três dias de debate do OGE para 2018, Taur Matan Ruak saudou o "entendimento" entre Governo e deputados sobre a "necessidade de retomar, em muito curto prazo, a normalidade na execução orçamental do Estado, independentemente das diferentes opiniões e ideologias políticas".

Para o chefe do Governo o OGE é "um sinal de empenho, compromisso, esforço e dedicação de todos os políticos no sentido de normalizar no plano financeiro e económico a situação do nosso país, até ao final do ano".

O documento foi hoje aprovado na generalidade sem votos contra, com os deputados a fazerem já mais de 80 propostas de alteração ao texto que vão ser analisadas na próxima semana na especialidade.

"É bom verificar que, ao longo dos três dias de debate na generalidade, as senhoras deputadas e senhores deputados, tiveram oportunidade de chamar a atenção do Governo para vários aspetos que, no vosso entendimento, deveriam ser considerados ou corrigidos na redação da proposta, em apreço", disse.

Matan Ruak relembrou que o OGE foi preparado "em condições relativamente difíceis atendendo à necessidade de assegurar a sua apresentação, no menor período de tempo possível", com a urgência da situação a exigir rapidez.

"A urgência deste documento foi justificada, não apenas pela necessidade de assegurar os meios financeiros e orçamentais necessários à boa prestação de serviços públicos, mas também para restabelecer, sem mais demora, a confiança na nossa economia, especialmente junto do setor privado mais dependente do investimento ou despesas do Estado", disse.

"Gostaria ainda de expressar a firme vontade do VIII Governo Constitucional de continuar a trabalhar com este Parlamento Nacional, em sede de especialidade, de modo a alcançar os consensos necessários para que as alterações a serem introduzidas possam imprimir maior qualidade na versão final da proposta de Lei", disse.

O Governo está já, disse, a começar a preparar a proposta de Orçamento Geral do Estado para 2019, que tem que estar concluída até 15 de outubro.