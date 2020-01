PM timorense pede ao Governo que continue a trabalhar com normalidade

"O primeiro-ministro explicou que continuará como primeiro-ministro, a trabalhar como normal, enquanto não haja novo Governo", disse à Lusa Merício Akara, secretário de Estado da Comunicação Social, depois da reunião de hoje do exeutivo.

"A mensagem central foi de que cada membro do Governo deve continuar a cumprir as suas responsabilidades, como normal, liderando toda a sua equipa para que façam o trabalho normal de governação", explicou.

Em causa está a solução da crise política lançada pelo chumbo na sexta-feira do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, resultado de votos contra e abstenções do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), maior partido da Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), a coligação do Governo.

Taur Matan Ruak, chefe do Governo, reuniu-se na segunda-feira com o chefe de Estado, Francisco Guterres Lu-Olo, afirmando aos jornalistas que depois do chumbo a AMP "já não existe".

"O público acompanhou na sexta-feira o debate e o chumbo. A AMP já não existe. Agora há a necessidade de ultrapassar a situação", afirmou.

"Eu como primeiro-ministro estou à disposição do senhor Presidente da República e continuarei pronto para colaborar com qualquer decisão do senhor Presidente", disse.

Hoje, Taur Matan Ruak reuniu-se com o Governo, no Palácio do Governo em Díli, tendo feito uma "apresentação da situação atual e sobre como podemos avançar enquanto executivo", explicou Akara.

Questionado sobre a situação orçamental, Akara disse que Taur Matan Ruak garantiu que há dinheiro suficiente na conta do tesouro para a aplicação do regime duodecimal "até março".

"Temos dinheiro suficiente no orçamento para janeiro, fevereiro e até março. Depois disso veremos, até porque isso envolve também o parlamento", explicou.

No que toca à situação política em si, Merício Akara disse manifestou total confiança nas instituições do Estado e da liderança nacional para poder resolver o problema, em particular remetendo a solução para o chefe de Estado.

"O Presidente da República está agora centrado nessa questão. Vamos esperar por isso. Mas todos estamos confiantes de que há sempre uma porta para abrir para resolver esta situação", disse.