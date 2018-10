Pobreza e desigualdade entram nas presidenciais do Brasil

Muito por causa da crise política e económica que afetam o país.



Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revela que o Brasil “ganhou” mais de seis milhões de novos pobres nos últimos anos.



São dados preocupantes que surgem, como conta Luís Baila, correspondente da Antena 1/RTP no Brasil, em pleno período eleitoral.



O Brasil caminha a passos largos para o dia de todas as decisões, é já no próximo domingo que os brasileiros vão eleger o próximo presidente.



As sondagens apontam para a vitória de Jair Bolsonaro.



O candidato do Partido Social Liberal já está mesmo a organizar o futuro governo.



Esta quarta-feira houve uma reunião em casa do candidato, no final surgiu a confirmação de que os ministérios da Agricultura e do Ambiente vão continuar separados - ao contrário do que Bolsonaro planeava até há pouco tempo.