Partilhar o artigo Pobreza multidimensional afeta cerca de 1,3 mil milhões de pessoas no mundo Imprimir o artigo Pobreza multidimensional afeta cerca de 1,3 mil milhões de pessoas no mundo Enviar por email o artigo Pobreza multidimensional afeta cerca de 1,3 mil milhões de pessoas no mundo Aumentar a fonte do artigo Pobreza multidimensional afeta cerca de 1,3 mil milhões de pessoas no mundo Diminuir a fonte do artigo Pobreza multidimensional afeta cerca de 1,3 mil milhões de pessoas no mundo Ouvir o artigo Pobreza multidimensional afeta cerca de 1,3 mil milhões de pessoas no mundo

Tópicos:

Humano PNUD, Oxford,