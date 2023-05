"Podem criticar-me livremente". Principal rival de Erdogan promete democracia e paz

, defendeu Kemal Kilicdaroglu, de 74 anos, em entrevista à BBC esta quinta-feira.O líder da oposição referia-se ao facto de, atualmente, os turcos poderem ser detidos apenas por insultarem o presidente.“Estou a dizer às pessoas mais jovens que. Vou assegurar que têm o direito de o fazer”, garantiu o líder do Partido Republicano do Povo, o mais antigo da Turquia.Questionado sobre os receios dos apoiantes em relação à sua segurança, Kilicdaroglu disse à BBC que “estar na política na Turquia significa escolher uma vida com riscos”.“Vou fazer o meu caminho, independentemente do que faça Erdogan e os seus aliados.”, declarou.O candidato acredita que, caso o atual presidente perca as eleições, não há razões para preocupação por parte do povo. “Vamos reformá-lo e mandá-lo para o seu canto. Ele vai recuar silenciosamente. Ninguém deve preocupar-se com isso”, considerou.Esta opinião não é, porém, consensual. Muitos estão receosos com a estabilidade do país após uma eventual derrota de Erdogan, especialmente depois de

Oposição coloca observadores nos locais de voto

Kemal Kilicdaroglu assegura que a oposição estará vigilante durante o processo eleitoral, não confiando nem no presidente, nem no seu Conselho Eleitoral Supremo, nem nos seus juízes.“Ao termos mais do que um observador em cada local de voto,e que a contagem é feita adequadamente. Temos tomado precauções e trabalhado muito ao longo do último ano e meio para atingir esse objetivo”, declarou à BBC.Kilicdaroglu tem surgido como a antítese de Erdogan e alertado para a degradação económica da Turquia caso este continue como presidente.Num vídeo divulgado na sua campanha eleitoral, o opositor segura cebolas enquanto vinca que, atualmente, um quilo custa 30 liras (1,39€). “Se ele (Erdogan) continuar, vai custar 100 liras”, o equivalente a 4,64€, avisa.

A primeira volta das eleições turcas acontece a 14 de maio e é provável que, duas semanas depois, se realize uma segunda volta.

As mais recentes sondagens apontam para. São essencialmente os mais jovens a demonstrarem o seu apoio ao líder da oposição, sendo que nestas eleições cinco milhões de turcos vão poder votar pela primeira vez.Caso o candidato centrista Muharrem Ince, do partido Memleket – que perdeu contra Erdogan em 2018 – se retire da corrida presidencial, é expectável que os seus apoiantes votem em Kilicdaroglu, assegurando-lhe assim uma maior margem em relação ao atual presidente.