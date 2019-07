Podemos anuncia abstenção e inviabiliza investidura de Sánchez

RTP25 Jul, 2019, 12:51 / atualizado em 25 Jul, 2019, 13:38 | Mundo

Durante dois meses haverá a possibilidade de negociar um novo governo. Caso esse cenário fracasse, abre-se o caminho a eleições antecipadas.







Até à última hora, houve negociações entre o Unidas Podemos e o PSOE de Sánchez, que não surtiram efeito, saldando-se numa falta de acordo. No discurso que antecede a votação, Sánchez assumia já que não deveria ser investido e colocava a tónica na falta de entendimento no que toca à divisão de pastas no executivo.







"O senhor Iglesias [líder do Unidas Podemos] continua sem perceber que temos falta de ter um Governo, não dois Governos", disse Sánchez, criticando a extrema-esquerda pela falta de um acordo.





“Entre forças de esquerda, a investidura deveria ter estado garantida desde o primeiro momento”, lamentou Sánchez na sua intervenção. Nunca houve problemas de programa que impedissem o acordo”, explicou. “O problema foram os Ministérios”, acrescenta.







Pablo Echenique, do Podemos, argumentava que lhes estava a ser oferecido “um papel decorativo”.



Na terça-feira, Pedro Sánchez fracassou na primeira votação para ser investido presidente do Governo. O socialista precisava do voto de 176 dos 350 deputados, mas só teve o sim da própria bancada parlamentar. O PSOE tinha de conseguir chegar a acordo com o Unidos Podemos, antes da segunda votação, com vista a formar o primeiro Governo de coligação no país.







Na segunda volta, hoje, Sánchez apenas precisa de ter mais votos a favor do que contra (maioria simples), com os deputados da extrema-esquerda a serem essenciais para a investidura de Sánchez.



A votação de terça-feira iniciou um período de dois meses (até 23 de setembro) em que ainda é possível formar um novo executivo, antes da dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições, que se realizariam a 10 de novembro próximo.



Se isso acontecer, seria a quarta vez em quatro anos que os espanhóis seriam chamados a votar para o parlamento e a primeira vez que um político falha duas investiduras.