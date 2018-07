Poetisa palestiniana presa e condenada por incitar ao "terrorismo"

Joana Raposo Santos31 Jul, 2018, 17:07 / atualizado em 31 Jul, 2018, 17:08 | Mundo

Em 2015, Tatour utilizou o Facebook e o YouTube para partilhar um vídeo com imagens de palestinianos mascarados a atirar pedras e bombas a soldados israelitas enquanto, como banda sonora, se ouvia o seu poema original intitulado “Resiste, Meu Povo, Resiste”.





As suas palavras foram divulgadas em outubro de 2015, durante uma onda de violência de palestinianos contra israelitas. Na altura chegou a estar presa durante três meses, tendo depois passado outros quatro em prisão domiciliária.





Após esse período, foi autorizada a sair de casa apenas durante duas horas aos fins de semana, desde que acompanhada. Foi ainda proibida de utilizar telemóveis e de aceder à internet.





A acusação dá especial ênfase aos versos “Não vou ceder à solução pacífica / Nunca vou baixar as minhas bandeiras / Até os expulsar da minha terra”.





"Democracia apenas para judeus"



A poetisa não foi, porém, um caso único. As autoridades israelitas acreditam que a onda de ataques originada por palestinianos em 2015 foi incentivada por diversas publicações online e têm, desde então, feito todos os esforços para travar a situação. As acusações deste tipo triplicaram em Israel em apenas quatro anos.







Vários ativistas têm acompanhado o caso de Tatour, defendendo que deve existir um equilíbrio entre a segurança e a liberdade de expressão.



O tribunal israelita voltou agora a sentenciar a autora do poema, referindo que “o conteúdo, o alcance e as circunstâncias da publicação” nas redes sociais “criou verdadeiramente a possibilidade de um aumento do terrorismo”. A poetiza é ainda acusada por apoiar um grupo terrorista e por “louvar e identificar-se com atos de violência”.Segundo Tatour, o poema foi mal interpretado pelas autoridades israelitas e não pretendia incentivar atos violentos, mas sim o contrário.“Não esperava que fosse feita justiça”, declarou a poetisa. “Desde o início que este caso é político, pois sou descendente de palestinianos e apoio a liberdade de expressão”. Tatour pertence a uma minoria árabe em Israel que abrange, principalmente, descendentes de palestinianos.“O meu julgamento desmascarou-os”, acrescentou. “O mundo inteiro vai conhecer a minha história e saber como funciona a democracia em Israel: uma democracia apenas para judeus. Apenas os árabes são presos. O tribunal diz que estou a ser condenada por terrorismo. Se assim é, este é um terrorismo de amor”.Aos cinco meses de prisão foram ainda acrescentados seis meses de pena suspensa. O advogado de Tatour já declarou que esta vai recorrer da sentença.