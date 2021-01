Polacos em terceira noite de protestos contra nova lei do aborto

Esta é a terceira noite consecutiva de protestos na capital do país, depois do acórdão do Tribunal Constitucional ter entrado em vigor.



Em causa está uma lei muito restritiva para a prática do aborto, que passa a ser ilegal até quando em causa está a mal formação do feto.



As mulheres passam a poder interromper a gravidez apenas em caso de violação, incesto ou perigo de vida para a mãe.