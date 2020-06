Polacos vão à urnas para decidir o futuro presidencial do país

O populista Andrzej Duda recandidata-se num quadro difícil de reeleição, embora seja o candidato favorito com 40% das intenções de voto contra 30 do principal adversário, o centrista Rafal Trzaskowski.



Tudo indica que haverá uma segunda volta e, nesse caso, as sondagens apontam para uma vitória do candidato da oposição Trzaskowki.